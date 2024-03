Maranhão x Fortaleza: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Nordeste

Maranhão e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida será disputada no Estádio Governador João Castelo, no Maranhão, a partir das 21h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O partida será transmitida pelo SBT, Nosso Futebol e DAZN.