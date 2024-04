Técnico André Jardine alcança recorde no comando do América do México

Comandado pelo técnico André Jardine, o América, atual campeão mexicano, segue buscando novos objetivos. A vitória sobre o Puebla pela última rodada da Liga MX por 2 a 1 fora de casa garantiu a melhor campanha da primeira fase pelo segundo torneio seguido e a vantagem de decidir a Liguilla em casa. Além disso, estabeleceu um novo recorde de pontos numa mesma temporada.

Pelo torneio Apertura, o primeiro dele pelo clube, o América alcançou a marca de 40 pontos em 17 rodadas, que posteriormente culminou no título da Liga. Já pelo Clausura, que a partir de agora entra em sua fase de mata-mata, Jardine somou 35 pontos, e estabeleceu um novo recorde para o América: com 75 pontos numa temporada completa, somados os Torneios Apertura e Clausura, o time atual superou as campanhas das temporadas 22/23 com Fernando Ortiz e 02/03 com Mario Carrillo e Manuel Lapuente, com 72 pontos.

"Colocamos o objetivo de ser a melhor equipe desta fase porque contribui para os jogos decisivos e, mesmo tendo que rodar o elenco, o time se mostrou muito regular. O primeiro objetivo foi conquistado, estamos confiantes, mas sabemos que agora é um outro campeonato", destacou o estrategista brasileiro, campeão olímpico em Tóquio 2020.