Judô brasileiro garante presença no Grand Slam de Antalya com 21 representantes

A Seleção Brasileira de Judô terá 21 representantes no Grand Slam de Antalya, na Turquia, que terá início a partir desta sexta-feira (29). A competição vai reunir quase 650 atletas de 93 países, a maior quantidade no Circuito Mundial neste ano, e distribuirá até 1000 pontos no ranking olímpico classificatório para as Olimpíadas de Paris 2024.

Neste ano, a cidade turca contará novamente com os quatro medalhistas daquela ocasião: as campeãs Rafaela Silva (-57kg) e Ketleyn Quadros (-63kg), além dos medalhistas de bronze Willian Lima (-66kg) e Jéssica Lima (-57kg). O local, em 2023, foi palco de uma das melhores campanhas do judô brasileiro em etapas de Grand Slam.