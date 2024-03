Ex-Corinthians, Vitor Pereira diz que Endrick não terá facilidade para se adaptar ao Real Madrid

Vitor Pereira, ex-treinador de Corinthians e Flamengo, projetou a chegada de Endrick ao Real Madrid. Em entrevista ao jornal espanhol Relevo, o português elogiou a joia brasileira, mas acredita que o atleta do Palmeiras não terá facilidade para se adaptar ao futebol espanhol.

"Vejo-o como um jogador com uma explosão descabida, em espaços curtos tem uma potência muito grande, mas precisa, na minha opinião, de tempo. Ele não chegará a Madrid e rapidamente se tornará um caso atípico. Precisa se adaptar ao perfil de jogo do Real Madrid, com muita posse de bola e depois com jogadores que decidem rápido e bem em espaços curtos", falou.

Endrick passará a jogar pelo Real Madrid em julho deste ano, quando completará 18 anos de idade. Na última terça-feira, o jovem marcou o primeiro gol em sua futura casa, o Santiago Bernabéu, mas defendendo a Seleção Brasileira, em amistoso contra a Espanha.