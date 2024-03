Athletico-PR x Operário: confira prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paranaense

Nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), o Athletico-PR receberá o Operário para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Paranaense. No jogo de ida, no Estádio Germano Krüger, o time de Cuca se deu melhor e venceu de 2 a 1.

O Athletico venceu o Operário no jogo de ida da semifinal do #Paranaense1xBet de 2024!