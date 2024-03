Após eliminação no Gaúcho, Internacional faz segundo treino com foco na Sul-Americana

O elenco do Internacional realizou nesta quarta-feira, no CT Parque Gigante, o segundo treino após a eliminação para o Juventude no Campeonato Gaúcho. O Colorado se prepara a estreia na Copa Sul-Americana, contra o Belgrano, no Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

A atividade desta quarta-feira foi feita com portões fechados. Eduardo Coudet e sua comissão técnica passaram aos atletas trabalhos físicos e técnicos. Os jogadores foram divididos em dois grupos e realizaram os circuitos propostos.