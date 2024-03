Atuações de James Rodríguez pela Colômbia podem ser trunfos para sucesso no São Paulo

Após isso, James foi convocado para defender a Colômbia nos amistosos contra Espanha e Romênia. A atuação do colombiano contra os espanhóis ganhou visibilidade mundial, e o técnico da seleção, Néstor Lorenzo, afirmou que o meia possui condição de atuar com mais frequência no São Paulo.

James entra em campo com a Colômbia nesta terça-feira para o amistoso contra a Romênia, em Madri. Após o duelo, o colombiano retorna ao São Paulo para o restante da temporada.

Sendo assim, as boas atuações de James a nível de internacional podem ser imprescindíveis para o sucesso do atleta no São Paulo. O meia já demonstrou que pode contribuir mais para o Tricolor.