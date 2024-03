Arboleda é flagrado em boate nos EUA com colega de seleção de 16 anos

Foi vazado hoje (25) um vídeo no qual aparece Arboleda, zagueiro do São Paulo, curtindo uma boate em Nova Iorque, nos EUA, ao lado de Kendry Páez e Gonzalo Plata, seus companheiros na seleção do Equador.

No vídeo é possível ver Arboleda dançando com uma mulher e mostrando um bolo de dinheiro. O caso teria acontecido na noite anterior ao jogo do Equador contra a Itália, na Red Bull Arena, em Nova Iorque, no último domingo.

Na ocasião, os sul-americanos acabaram sendo derrotados por 2 a 0. Gonzalo Plata foi titular, e Kendry Páez acionado durante o jogo, enquanto Arboleda permaneceu no banco de reservas durante toda a partida.