Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra Internacional pelo Brasileiro feminino; veja valores

O Corinthians iniciou nesta segunda-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Internacional, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O duelo será disputado na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).

Esse será o primeiro jogo das Brabas em Itaquera nessa Brasileirão. O duelo contra o América-MG, na 2ª rodada, foi disputado no estádio da Fazendinha.

A venda será realizada de forma escalonada, com prioridade para membros do Fiel Torcedor. Primeiramente, estarão abertos os setores Norte e Leste Inferior. Assim que esgotarem, serão abertas as vendas para os setores Sul, Leste Superior e, posteriormente, Oeste Superior.