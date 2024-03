Aderlan corre contra o tempo para reforçar Santos contra ex-clube

O Santos encara o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira pela semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille ainda tem algumas dúvidas para este compromisso. Aderlan corre contra o tempo para ficar à disposição.

O lateral direito ficou de fora do empate de 0 a 0 com a Portuguesa, pelas quartas de final, após alegar um incômodo na posterior da coxa esquerda. Desde então, ele vinha ficando apenas na parte interna do CT Rei Pelé para tratar a lesão.

Aderlan voltou a treinar em campo apenas neste domingo. O jogador participou de parte da atividade comandada por Fábio Carille e, por isso, ainda é dúvida.