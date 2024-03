Palmeiras x Botafogo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão feminino

Arbitragem

A arbitragem do jogo será composta pela árbitra Ingrede Santos e as assistentes Juliana Vicentin Esteves e Viviane Pereira Lopes.

Situação na tabela e últimos jogos

Com quatro pontos, as Palestrinas estão na sexta colocação, enquanto o Botafogo, com apenas um, na 12ª posição. O Verdão tem uma vitória contra o Flamengo e um empate com Bragantino. Enquanto as Gloriosas ficaram no empate com a Ferroviária e perderam do Grêmio.