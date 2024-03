Em nota, CBF classifica condenações de Robinho e Daniel Alves como "capítulos nefastos"

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) classificou as condenações de Robinho e Daniel Alves, por estupro, como "um dos capítulos mais nefastos do futebol brasileiro". Em nota, assinada pelo presidente Ednaldo Rodrigues, a entidade propôs uma reflexão para que homens fiquem "na linha de frente" do combate contra qualquer tipo de violência.

"As condenações definitivas dos jogadores Robson de Souza e Daniel Alves colocam um ponto final em um dos capítulos mais nefastos do futebol brasileiro. Os dois casos, que envolvem jogadores que foram estrelas da Seleção Brasileira de Futebol, um dos maiores ícones culturais do nosso país, não podem se encerrar com a condenação dos dois culpados", comentou a entidade, que se solidarizou com as vítimas dos crimes.

"A CBF, todos os seus dirigentes e a comissão técnica da Seleção Brasileira se solidarizam com as vítimas brutais dos dois crimes cometidos pelos ex-jogadores. A camisa amarela que os atletas brasileiros vestem em campo é mais do que apenas um uniforme. Assim como o futebol é para o Brasil mais do que apenas um esporte", complementou a entidade.