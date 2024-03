Corinthians goleia América-MG e assume liderança do Brasileirão feminino

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino, o Corinthians venceu o América-MG, de virada, pelo placar de 4 a 1. Com a vitória na Fazendinha, o Timão assume a liderança do torneio nacional, sendo a única equipe com 100% de aproveitamento, tendo duas vitórias.

Assim, o Alvinegro chega aos seis pontos contabilizados, isolado no topo da tabela. O América-MG, por sua vez, permanece sem vencer na competição, com apenas um ponto e na 13ª colocação.

Pela terceira rodada do Brasileirão feminino, o Corinthians volta aos gramados, na próxima segunda-feira, para enfrentar o Flamengo, às 20h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro. Já o América-MG, no domingo, recebe o Santos na Arena Gregorão, às 15h.