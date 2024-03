Nottingham Forest é punido por violações de regras financeiras e perde quatro pontos no Inglês

Por conta disso, o clube dos brasileiros Danilo e Murillo, ex-jogadores do Palmeiras e Corinthians, respectivamente, desceu da 17ª para a 18ª posição e agora ocupa a zona do rebaixamento da Premier League. O Nottingham Forest, com 21 pontos, está a um do Luton Town, o primeiro fora da degola.

A decisão foi tomada depois de dois dias de audiências neste mês de março. Apesar de a comissão dizer que o Forest demonstrou uma "cooperação excepcional", eles avaliam que a violação do clube como "grave".

"A sanção de quatro pontos não é punir Forest, mas sim ser justo com os outros clubes; para dar ao público a confiança de que quando um clube investe como o Forest fez para competir na Premier League, ele ainda precisa cumprir o limite do PSR para perdas", afirma a liga em comunicado.

O Nottingham Forest volta a campo no próximo dia 30 de março contra o Crystal Palace, em casa, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, após a Data Fifa.