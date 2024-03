Santos: Recuperado de lesão na panturrilha, Giuliano pode enfrentar Lusa

O meia Giuliano, contratado nesta temporada pelo Santos, se recuperou de um problema na panturrilha sofrido no final de janeiro. Com isso, o atleta vira opção para o técnico Fábio Carille no duelo contra a Portuguesa, hoje (17), pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Giuliano treinou normalmente nos últimos dias e pode ser utilizado por Carille no jogo. Todavia, o meia deve iniciar a partida no banco de reservas, já que se recuperou recentemente da contusão.

A lesão na panturrilha tirou Giuliano de boa parte dos compromissos do Santos na temporada. O atleta fez três jogos com a camisa do Peixe, sendo dois como titular, e marcou dois gols, além de ter dado uma assistência.