Opção para o Santos na lateral esquerda, Souza afirma estar "100%" e destaca ajuda de companheiros

Questionado sobre sua participação defensiva nos jogos, Souza afirmou estar em constante evolução, com treinamentos diários. "Ah, é , ofensivamente eu sou muito bom, gosto de atacar bastante e chego bastante no fundo, um lateral muito ofensivo. Só que já tive muitos problemas defensivamente, né? Diariamente, estou tendo (treinamentos) para esta parte defensiva, para não cometer erros. Também, com meu tempo na Seleção (de base), tive um aprendizado muito grande na parte defensiva. Tanto é que não sofro mais defensivamente, estou indo bem".

O lateral esquerdo do Alvinegro destacou a ajuda que recebe diariamente de seus companheiros, como Gil e Joaquim. O jogador aproveitou para relembar alguns momentos de sua estreia no profissional, diante do Mirassol, no Paulistão.

"Ah, a parte defensiva, os laterais que tem no grupo, os zagueiros, por exemplo o Gil e o Joaquim me ajudam muito. Tanto é que no jogo contra o Mirassol, o Gil me ajudou muito com essa questão, falando pra eu fechar mais o meio não tão o lateral. Também tem a questão do nervosismo da estreia e diariamente o grupo muito forte, muito unido vem me ajudando demais", contou.

Por fim, Souza elegeu Léo, ídolo do Peixe, como sua inspiração no setor. "Muito o Léo, que agora está no grupo profissional, pegando no meu pé, falando para eu evoluir na posição, sabe muito. Ele é uma referência para mim."