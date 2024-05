Embalado de novo, Botafogo-RJ recebe o Vitória na estreia da Copa do Brasil

A Copa do Brasil vai começar para o Botafogo-RJ. Nesta quinta-feira, o time de General Severiano recebe o Vitória, a partir das 19 horas, no Engenhão, pela primeira mão da 3.ª fase. De novo, líder do Campeonato Brasileiro, o time carioca quer aproveitar o momento para conquistar outra vitória.

Por estar disputando a Copa Libertadores, o Botafogo entra diretamente nesta fase, assim como o Vitória, que foi o campeão da Série B do Brasileiro de 2023.

O Botafogo vem em franca evolução sob o comando do português Artur Jorge. São quatro vitórias seguidas, sendo a última no clássico com o Flamengo, por 2 a 0. O Vitória, por sua vez, chega para o confronto amargando um jejum de quatro partidas.

Outros dois times que estão na Libertadores também vão dar a largada na Copa do Brasil. O São Paulo vai até o Pará enfrentar o Águia de Marabá, enquanto o Palmeiras recebe o Botafogo-SP no Allianz Parque, em um duelo paulista.

Adversários na Série B do Brasileiro, CRB e Ceará se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Cuiabá, que está sem treinador desde fevereiro, mede forças contra o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

CONFIRA OS JOGOS DA 3ª FASE DA COPA DO BRASIL

QUINTA-FEIRA

19h

Botafogo x Vitória

19h30

Águia de Marabá x São Paulo

20h30

CRB x Ceará

21h30

Goiás x Cuiabá

Palmeiras x Botafogo-SP