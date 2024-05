Chegaram propostas? Carlos Miguel se diz feliz no Corinthians: "Não vim por causa do dinheiro"

O goleiro Carlos Miguel, destaque da vitória do Corinthians sobre o América-RN, se considerou feliz no clube ao ser questionado se estaria recebendo propostas de outros times. O arqueiro, que vem atuando como titular na meta corintiana, deixou claro que não topou se transferir ao Timão por conta da questão financeira, e que outros tópicos pesaram para sua escolha.

"Sobre sair, ter propostas para sair, tem muito do coração, porque eu escolhi estar aqui. Poderia ter ido para outros clubes, quando cheguei, no início. Não vim por causa do dinheiro, vim porque sabia o que era aqui, do trabalho que teria aqui. Sabia o cara que teria comigo, que é o Cássio. E consegui desenvolver muito mais meu futebol. Fico feliz de estar aqui hoje e desempenhar tudo que eu sonhei. Prefiro seguir mantendo. Na vida nada é fácil, às vezes temos algumas barreiras, e precisamos superá-las, encarando elas", comentou Carlos Miguel em zona mista, na Arena das Dunas.

O goleiro de 25 anos é bem avaliado no mercado da bola, mas ao mesmo tempo tem a chance de engatar sua maior sequência como titular do Corinthians. O arqueiro foi o melhor em campo na vitória contra o América-RN, pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil, e antes já havia atuado diante do Fluminense. Cássio, um dos maiores ídolos da história do clube, foi sacado após falhar contra o Argentinos Jrs. e desabafar em entrevista.