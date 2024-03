Com lei do ex de João Félix, Barcelona ganha do Atlético de Madrid pelo Espanhol

Com direito a lei do ex de João Félix, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3 a 0, neste domingo, no estádio Cívitas Metropolitano, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Os outros gols dos catalães foram anotados por Lewandowski e Fermín.

A vitória colocou o Barcelona na vice-liderança do Espanhol. A equipe ultrapassou o Girona, que perdeu na rodada, e chegou aos 64 pontos, oito a menos que o líder Real Madrid.

Com a derrota, o Atlético de Madrid deixou o G-4 da competição, já que o Athletic Bilbao venceu na rodada e assumiu a quarta posição. O time da capital ocupa o quinto lugar com 55 pontos.