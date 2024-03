Xavi, do Barcelona, afirma que PSG tem 'papel de favorito' na Champions League

O ex-camisa 6 do Barcelona aproveitou para elogiar Luis Enrique, treinador do PSG com o qual foi campeão da Liga dos Campeões, em 2015. "Muito complicado, é um dos rivais mais difíceis que eu poderia jogar. Luis Enrique é brilhante, seus times são muito bem trabalhados. Vamos sonhar. É hora de sonhar, de ter esperança e de mostrar que podemos competir contra uma das melhores equipes da Europa."

Questionado sobre o confronto contra o Atlético de Madrid, deste domingo pelo Espanhol, Xavi classificou-o como 'vital'.

"O jogo de amanhã, como todos os que restam, é vital pelas circunstâncias de LaLiga. São muito fortes e ainda mais em casa com a ajuda do seu povo. Nós dois chegamos bem e tenho certeza que será um grande jogo. Eles não perderam lá no campeonato desde que fomos na temporada passada, isso mostra o quão difícil é conseguir os três pontos ali", afirmou.

Um personagem curioso deste clássico é João Félix. Isso porque o português vestiu as cores do clube de Madrid nos últimos anos e está emprestado ao Barcelona até o fim desta temporada. Xavi destacou a personalidade do atacante e sua importância para o time.

"É um jogo feito sob medida para grandes jogadores, para mostrar personalidade. O João fez uma grande partida no primeiro turno, amanhã ele e todos serão importantes", concluiu.