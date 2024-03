Barcelona recusa oferta de mais de R$ 1 bi por Yamal

Lamine Yamal vem impressionando o mundo do futebol com seus feitos pelo Barcelona. O atacante de 16 anos vem se destacando pelo clube culé e, nesta edição do Campeonato Espanhol, soma quatro gols e três assistências em 27 jogos. Segundo o jornal Marca, o Paris Saint-Germain estaria disposto a pagar 200 milhões de euros (quase 1,1 bilhão de reais) pelo jogador mais jovem a atuar pela seleção espanhola.

Isso faria de Yamal a segunda transferência mais cara da história do futebol. Curiosamente, a primeira também envolve as duas equipes: a chegada de Neymar ao clube parisiense em 2017 por 222 milhões de euros (mais de 1,2 bilhão de reais).