Palmeiras segue preparação para Choque-Rei, e Abel fará últimos ajustes nesta segunda; veja time provável

Os três, portanto, são as únicas baixas de Abel para o clássico. O meia Raphael Veiga, que vem de grande sequência e com rendimento abaixo, vem sendo tema nas últimas entrevistas do treinador, que pode diminuir seus minutos em campo.

O treinador deve mandar a campo um time com: Weverton; Luan, Gómez e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez; Endrick e Flaco López.

No Brasileirão, o Palmeiras tem uma vitória, uma derrota e outro empate. Com isso, tem quatro pontos e ocupa o 11° lugar na tabela. O duelo contra o São Paulo, válido pela quarta rodada do torneio nacional, acontece às 20 horas (de Brasília), no Morumbis.