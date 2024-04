Tite admite deficiências do Flamengo, mas reclama de jogo às 11 horas

O Flamengo encerrou uma semana com resultados negativos e desempenho abaixo do esperado por sua torcida. Depois de cair na Libertadores para o Bolívar, o Rubro-Negro perdeu do Botafogo neste domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão. O técnico Tite cita que será um momento de reflexão importante para a equipe, que não jogou bem no clássico.

"Vamos passar o domingo muito ruim, meu, da minha família, dos atletas com os seus familiares. Agora é absorver as críticas a transformar em trabalho", avisou o treinador.