Haaland volta a marcar e mantém Manchester City vivo na briga pelo título do Inglês

O Manchester City foi a campo neste domingo pelo Campeonato Inglês precisando da vitória para diminuir a diferença para o líder Arsenal. A equipe comandada por Pep Guardiola sofreu com a pressão adversária, mas venceu o Nottingham Forest pelo placar de 2 a 0.

O City ocupa agora a segunda colocação do Campeonato Inglês com 79 pontos, um ponto atrás do líder Arsenal mas com uma partida a menos disputada. O Nottingham Forest, por outro lado, vive uma situação complicada na 17ª posição, com 25 pontos, a um ponto da zona de rebaixamento.

O JOGO