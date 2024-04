Tite critica jogo às 11h no Rio e admite Flamengo com problemas

Erros contra o Botafogo. "O futebol, ele se traz esse componente como efetividade, como uma marca importante. Teve mérito o Botafogo, de ter a efetividade com o seu modelo, com jogadores de velocidade e muita transição e qualidade técnica e individual para fazer o resultado. Nós na etapa que nós tivemos, nos momentos que nós tivemos de superioridade, não conseguimos traduzir isso no gol. Em alguns momentos, e esse é um momento, a gente dar um passo para trás e procura simplificar para retomar o caminho das vitórias".

Crise atual. "Quando a gente faz o trabalho, a gente olha de forma linear e ele sobe. Em alguns momento, vai descer e perder confiança. Mas também tenho experiência que no momento que aprender com a adversidade, o trabalho é retomado mais forte. É a gente trabalhando e transformando desempenho em resultado. Ficando quieto e trabalhando mais, com maior qualificação e eficiência".

O que mais Tite falou

Construção problemática? Falta de soluções?

Tite: "A gente fez uma iniciação boa e uma criação boa e quando chegou no momento da finalização de média distância ou na entrada do BH teve falta de precisão. A efetividade do Botafogo, esses grandes jogos, na bola parada fizeram o gol e trouxeram um novo componente emocional. No primeiro tempo estávamos próximos de fazer o gol. Mas é um jogo de bolas paradas também. Falando de variação, quando deu a parada técnica, foi BH e Pedro, só três defensores dando amplitude para o Ayrton. Não se perde só por isso. Tem que ter um contexto de equilíbrio".

Cleber Xavier, auxiliar: "A gente teve alternativas táticas. A entrada do Gerson, a passagem do Wesley. Hoje faltou precisão nos cruzamentos e nas finalizações".