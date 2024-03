Zagueiro do Valencia pode encerrar carreira após lesão grave sofrida contra o Real Madrid

O zagueiro Mouctar Diakhaby, do Valencia, sofreu uma grave lesão durante a partida contra o Real Madrid no último sábado pelo Campeonato Espanhol, no Mestalla, e pode ter que encerrar sua carreira. O atleta deslocou o joelho direito, causando o rompimento dos ligamentos cruzado anterior e posterior.

