Período sem jogos pode ajudar Paulinho a acelerar recuperação e virar reforço caseiro no Corinthians

O volante Paulinho está cada vez mais próximo de voltar a defender o Corinthians. O jogador está no estágio final da recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo e já treina parcialmente com o time no CT Dr. Joaquim Grava.

Fora de combate, o atleta precisou passar por uma nova operação no joelho em junho do ano passado. Àquela época, ele estava voltando a apresentar o ritmo ideal depois de ficar um longo tempo parado por uma lesão no mesmo local, sofrida ainda em 2022 e que o tirou dos gramados por sete meses.

Agora, Paulinho participa de alguns trabalhos com o grupo e busca acelerar o tratamento no período sem jogos que o Corinthians terá pela frente, tendo em vista a eliminação precoce na primeira fase do Campeonato Paulista.