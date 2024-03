Palmeiras conhecerá seu adversário das quartas do Paulistão na última rodada; veja possibilidades

O Palmeiras já está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista desde a décima rodada, quando venceu o Mirassol, por 3 a 1. O Verdão, porém, ainda não sabe quem será seu adversário nesta etapa. Essa questão será definida na última rodada da fase de grupos, no domingo.

A equipe comandada por Abel Ferreira já garantiu a liderança do Grupo B, com 25 pontos conquistados. Na chave, brigam pela outra vaga Ponte Preta (17), segunda colocada, e Água Santa (14), que está em terceiro lugar. O Guarani, último colocado, com sete, não tem mais chances de avançar e ainda chega na última rodada lutando contra o rebaixamento.

A Macaca está mais perto de conseguir a classificação. A Ponte vai até o Estádio Bruno José Daniel para duelo com o Santo André. Para avançar, precisa apenas do empate. Assim, alcançaria 18 pontos e não poderia ser alcançado pelo Água Santa. Em caso de derrota, só ficaria fora em caso de o Netuno empatar ou perder. Na última rodada, a Ponte empatou por 1 a 1 com o Novorizontino.