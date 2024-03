Cuca se apresenta para iniciar trabalho no Athletico-PR

O técnico Cuca se apresentou na manhã desta terça-feira e iniciou o seu trabalho no Athletico-PR. O comandante chegou ao CT do Caju e cumprimentou funcionários e atletas antes de colocar em prática as suas ações.

Em entrevista ao canal oficial do clube, Cuca destacou sua expectativa para assumir o Athletico-PR. "Agora é o Athletico-PR, com muita alegria e satisfação, sabendo da grande responsabilidade, mas com muita confiança no trabalho", destacou.