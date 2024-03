Cicinho afirma que São Paulo foi prejudicado no clássico e aponta culpado

Nesta segunda-feira, o ex-jogador Cicinho falou sobre o clássico entre São Paulo e Palmeiras e afirmou que o Tricolor Paulista foi prejudicado na partida. O Choque-rei foi realizado no último domingo pelo Campeonato Paulista, no Morumbis, e terminou empatado por 1 a 1.

O antigo lateral direito apontou o VAR como um dos culpados sobre as polêmicas de arbitragem do confronto.

"Foi prejudicado (o São Paulo). Estamos falando da arbitragem que foi ruim, mas se não tivesse o VAR, não teria sido ruim. Porque, na minha opinião, tanto no Murilo quanto no Luciano, ele fez o correto. Ele não deu o pênalti, o VAR arrebentou com ele", disse Cicinho no programa Arena SBT.