Carlo Ancelotti sobre a partida diante do Leipzig pela Liga dos Campeões: "temos que trazer nossa versão"

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, prega cautela para o jogo de volta contra o Leipzig pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O time espanhol irá defender a vitória obtida fora de casa por 1 a 0 no duelo de ida.

"É uma oportunidade de seguir em um competição muito especial para nós. Acredito que temos que trazer nossa melhor versão, porque a eliminatória não está acabada. Temos uma pequena vantagem, mas isso não significada que não temos que jogar em nosso melhor nível do primeiro ao último minuto", disse, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Depois da polêmica no final do jogo diante do Valencia no último final de semana, Ancelloti falou sobre a arbitragem. "Sempre busco não falar do árbitro antes das partidas e eu gostaria de não pensar no árbitro depois da partida também".