Wendell comemora "semana perfeita" com gol pelo Porto sobre o Benfica e convocação

Dois dias após receber a notícia da convocação para defender a Seleção Brasileira, nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, o lateral esquerdo Wendell consolidou, no último domingo, uma semana perfeita. O atleta chamado por Dorival Junior marcou um belo gol na vitória por 5 a 0 do Porto sobre o arquirrival Benfica, no Estádio do Dragão, pelo Campeonato Português.

"Sem dúvida nenhuma, essa última semana foi perfeita para mim, para minha família e para todos aqueles que torcem por mim. Marcar mais um gol pelo Porto, ainda mais em um clássico, contra o nosso maior rival, dias depois de saber que voltaria a defender a Seleção Brasileira, é algo maravilhoso. Estou vivendo um momento muito legal e nada disso seria possível sem o meu esforço e a ajuda de toda a minha equipe de trabalho", disse o brasileiro.

"Há algum tempo, abri mão de muitas coisas e me tornei um atleta bem mais profissional. Tenho um responsável que controla até o meu sono. E, agora, estou colhendo frutos de toda essa dedicação e foco. Preciso continuar assim e permanecer com os pés no chão, seguir fazendo um bom trabalho dia a dia aqui no Porto para para manter o nível e chegar bem preparado para os jogos da Seleção", completou.