Vasco fica próximo de anunciar atacante Clayton, do Casa Pia-POR

O Vasco está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada. Trata-se do atacante Clayton, atualmente no Casa Pia, de Portugal. O atleta é esperado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato.

Segundo o jornal português Record, o clube carioca desembolsou 16 milhões de reais pelo jogador. Sua chegada deve acontecer nesta quarta-feira.