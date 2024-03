Trio inicia transição física, e Rubens fica na fisioterapia na reapresentação do Atlético-MG

????? Lemos, Rabello e Mariano iniciaram a transição para os gramados e já participaram de parte do treino de hoje: https://t.co/BhargdlT8v pic.twitter.com/vduPHnGEqE

? Atlético (@Atletico) March 4, 2024

Com 14 pontos, o Atlético-MG terminou na ponta do Grupo B. Por uma vaga na final, o time encara o América-MG, que também finalizou na liderança da sua chave, com 18.

O embate está marcado para acontecer às 16h30 (de Brasília) desse sábado, na Arena MRV. Com uma campanha inferior, o Galo precisa triunfar no placar agregado, ao passo que o Coelho joga pela igualdade.