Sport anuncia rescisão do contrato do zagueiro Sabino em comum acordo

O Sport comunica a saída do zagueiro Sabino. O Clube e atleta definiram em comum acordo pela antecipação do término do vínculo.

O Sport agradece Sabino pelo empenho e dedicação durante as quase três temporadas no Leão. Foram 147 partidas e o título Pernambucano de 2023! ???? pic.twitter.com/1ZvNOsuo34

? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 5, 2024

Aos 27 anos, o zagueiro defendeu as cores de Coritiba e Santos no decorrer da carreira. Agora, ele está livre no mercado.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Altos às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Piauí, pela Copa do Nordeste. O time está na liderança do Grupo A, com sete pontos.