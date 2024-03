São Paulo ganha do Athletico-PR e sai em vantagem na Copa do Brasil sub-17

Noite de Copa do Brasil Sub-17! #MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/YcP2Ihn9bd

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 4, 2024

Agora, as equipes voltam a campo nessa sexta-feira. A bola para o jogo de volta das oitavas do torneio vai rolar às 15h (de Brasília), no CT do Caju.

O São Paulo pode até empatar para avançar às quartas de finais. Em caso de igualdade no placar agregado, o duelo irá para os pênaltis.