Santos tem folga após derrota e terá semana livre antes da última rodada do Paulistão

Na noite do último domingo, o Santos foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid. Já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o objetivo do Peixe neste momento é terminar a fase de grupos no topo da classificação geral.

Apesar do revés, o Alvinegro Praiano folgou nesta segunda-feira e retornará às atividades na manhã desta terça-feira, às 09 horas (de Brasília), no CT Rei Pelé. A equipe terá a semana livre de jogos e poderá para focar completamente na preparação para a última rodada do Estadual.

Sendo assim, o elenco santista terá cinco dias de treino antes do confronto diante da Inter de Limeira. A bola rola neste domingo (10), a partir das 16 horas, na Vila Belmiro, pela 12ª e última rodada do Paulistão.