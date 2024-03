Palmeiras recebe folga dupla após empate no clássico e se reapresenta na quarta-feira

Para a partida no Morumbis, o técnico Abel Ferreira contou com o retorno do lateral direito Mayke. O camisa 12 vinha sendo desfalque do Verdão desde a sexta rodada do Paulistão. Por outro lado, seguem fora os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito) e o zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo).

A partida foi cercada de polêmicas dentro e fora de campo. Nas quatro linhas, um pênalti marcado para o Palmeiras, com auxílio do VAR, e outro não dado para o São Paulo, após revisão do árbitro de vídeo, além de uma entrada de Richard Ríos em Pablo Maia, que rendeu apenas cartão amarelo ao jogador palmeiense. Fora de campo, o Tricolor barrou a sala de coletiva para entrevista de Abel.