Palmeiras acerta renovação do contrato de Richard Ríos

O Palmeiras acertou a renovação do contrato com Richard Ríos. O vínculo, que era válido até dezembro de 2025, passa a valer até dezembro de 2026. A alteração no vínculo foi publicada no BID da CBF hoje.

Essa é a primeira renovação de contrato do colombiano, que chegou ao clube após se destacar no Guarani durante a disputa do Campeonato Paulista de 2023.

Ao todo, Ríos disputou 64 jogos com a camisa do Palmeiras, anotou três gols e deu duas assistências. Na reta final da última temporada, o colombiano ganhou bastante espaço, principalmente após a lesão de Gabriel Menino, em outubro. Pelo clube, ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023 e busca seu primeiro Campeonato Paulista.