Mesmo eliminado, António Oliveira soma bons números desde que assumiu o Corinthians

Atualmente, a equipe ocupa a quarta colocação do Grupo C, com 13 pontos, e não pode mais alcançar a pontuação da Inter de Limeira, que está na segunda posição com 17 unidades.

Para contar com António Oliveira, o Corinthians precisou desembolsar pouco mais de um milhão de reais ao Cuiabá, clube que tinha os direitos do treinador. O contrato entre as partes é válido até o fim de 2024, com renovação automática por mais um ano conforme performance.

O último compromisso do Corinthians nesta edição do Campeonato Paulista será no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Água Santa.