Jogos de Palmeiras e Santos pela última rodada do Paulista são antecipados para sábado

Na noite desta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) alterou a data e o horário dos jogos de Santos e Palmeiras pela 12ª e última rodada do Paulistão. A justificativa em ambos foi "motivo de tabela".

Os dois jogos foram remarcados para o mesmo dia e horário: 18h (de Brasília) desse sábado. O Peixe enfrenta a Inter de Limeira, na Vila Belmiro, ao passo que o Verdão encara o Botafogo-SP, na Arena Barueri.

Anteriormente, todos os jogos da última rodada do Paulistão aconteceriam no domingo, às 16h. No momento, apenas os jogos de Santos e Palmeiras foram adiantados.