Ferj define data, horário e locais dos jogos de ida das semis do Carioca

As datas, horários e locais da ida das semifinais do Campeonato Carioca foram confirmadas nesta segunda-feira pela Federação Carioca do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Na briga pelo título, ainda restam Flamengo, Nova Iguaçu, Vasco e Fluminense.

No sábado, está marcado o Fla-Flu às 21h (de Brasília). Já no domingo, o Cruzmaltino e a surpresa do Estadual duelam às 18h30.

As duas primeiras partidas da semifinal serão realizadas no Maracanã. Com as duas melhores campanhas, Flamengo e Nova Iguaçu têm a vantagem do empate no placar agregado.