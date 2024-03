Em jogo adiado, Fortaleza vence Fluminense-PI e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O próximo jogo do Fortaleza será nesta quarta-feira, diante do Botafogo-PB. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio José Américo de Almeida Filho, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Já na Copa do Brasil, o jogo diante do Retrô será na quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Castelão. Já o Fluminense-PI retorna aos gramados somente pela Série D.

Os gols

O primeiro foi marcado aos três minutos, com o zagueiro Kuscevic. O atleta aproveitou o cruzamento na bola parada e,de cabeça, mandou no canto direito do gol.

Já o segundo foi marcado pelo centroavante Lucero, aos 28. O argentino recebeu o cruzamento de Marinho e, de voleio, garantiu mais um para a equipe.

Por fim, o último saiu dos pés de Kervin Andrade. O jovem atacante fez linda uma jogada individual para fechar a conta.