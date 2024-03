Dirigentes e atletas devem ser julgados por confusão, e São Paulo pode ter desfalques no mata-mata do Paulista

Dirigentes e jogadores do São Paulo serão denunciados pelo TJD-SP após serem citados na súmula do clássico contra o Palmeiras, no último domingo. O árbitro Matheus Candançan relatou o comportamento hostil dos tricolores depois do empate em 1 a 1 com o rival, com direito a xingamentos e ofensas.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, e o diretor adjunto, Fernando Bracalle Ambrogi, conhecido como Chapecó, foram citados pelo árbitro Matheus Candançan na súmula. O trio teria proferido as seguintes palavras: "Safados! Que pênalti foi esse? Sem vergonhas! Filhos da p...! Vai tomar no c...! Você não vai ficar em paz, desgraçado. O Abel apitou o jogo hoje".

Rafinha e Wellington Rato também foram mencionados na súmula. A dupla, que trata lesão, não foi relacionada para o clássico, mas abordou a arbitragem nos corredores que dão acesso aos vestiários do Morumbis.