Arteta enfatiza importância das vitórias do Arsenal na briga pelo título do Inglês

? "Coming to this ground is always very difficult. And the team, again, showed a high level of performance - of desire, of quality, and I'm really pleased, obviously."

Além disso, com a vitória desta segunda-feira, o Arsenal alcançou o sétimo triunfo consecutivo. Arteta destacou o resultado e elogiou o elenco do time londrino.

"Foi uma ótima noite. É um lugar muito difícil para vir jogar, mas a maneira que começamos o jogo obviamente fez a diferença. Nós fomos realmente agressivos, positivos e mostramos muita qualidade, especialmente no terço final para colocar o jogo em uma posição muito favorável para nós. Depois nós mantivemos o ritmo, a fome (de marcar gols), e eu amo isso nessa equipe", comentou.