André desfalca o Fluminense na ida da semi do Carioca contra o Flamengo

Pênalti para o Botafogo. André é expulso de campo.

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 3, 2024

Outro problema pode ser Douglas Costa. O atacante saiu da última partida ainda no primeiro tempo com um problema físico e será reavaliado.

O Fluminense segue em busca do tri do Estadual. Para chegar à final, os Tricolores precisam acabar com a vantagem do Flamengo de atuar por dois resultados iguais.