Vasco goleia a Portuguesa e garante classificação para a semifinal do Carioca

O Vasco fez o dever de casa e carimbou a vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. Neste domingo, o Gigante da Colina goleou a Portuguesa por 4 a 0, em São Januário, pela 11ª rodada da Taça Guanabara.

Com a vitória do Botafogo sobre o Fluminense neste domingo, o Vasco entrou em campo com a obrigação de vencer a Portuguesa. Se empatasse, ficaria fora da semifinal. O Gigante da Colina não sentiu a pressão. Logo aos dois minutos, abriu o placar, com Payet, e construiu a vitória em São Januário.

Com o triunfo, o Vasco pulou para a terceira colocação da Taça Guanabara. O adversário do Gigante da Colina na semifinal será o Nova Iguaçu. A outra semi será entre Flamengo e Fluminense. O primeiro jogo será no fim de semana. A Federação ainda não anunciou o dia específico. Antes, contudo, o Vasco tem jogo decisivo pela Copa do Brasil e enfrenta o Água Santa, de São Paulo, nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), em São Januário.