São Paulo vai com três zagueiros, e Palmeiras terá volta de Ríos como titular; veja escalações

O comandante do Tricolor, Thiago Carpini, conta com uma lista de desfalques. São eles: Calleri (suspenso), Rodrigo Nestor (processo de transição para o campo), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita). Enquanto Moreira, que se recuperou de lesão no músculo reto femoral da coxa direita, volta a ficar à disposição do treinador.

O técnico Abel Ferreira segue com os desfalques de Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito) e do zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo). Por outro lado, terá o retorno do lateral Mayke, que se recuperou de lesão na coxa direita, e ficará no banco de reservas.

O Tricolor, que tem 18 pontos, ainda busca confirmar sua classificação para as quartas de final do torneio. O Verdão, por sua vez, com 24 e na liderança do Grupo B, já tem vaga garantida para o mata-mata. Se vencer, garante a primeira colocação geral.

Matheus Delgado Candançan apita a partida, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back. O VAR fica por conta de Daiane Muniz dos Santos.