Santos perdeu os últimos dois jogos contra o RB Bragantino

O início de ano do Santos tem alegrado o torcedor. A equipe faz uma excelente campanha no Campeonato Paulista e já assegurou a vaga para a próxima fase da competição. Neste domingo, o Peixe busca mais uma vitória em 2024, contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista. O time do litoral levou a pior nos últimos dois duelos que travou com os interioranos.

Nas últimas duas vezes que as equipes se enfrentaram, o RB Bragantino conquistou a vitória. Ambos os jogos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro de 2023.

No primeiro turno o RB Bragantino derrotou o Santos por 2 a 0, com gols de Vitinho e Juninho Capixaba, em duelo que ocorreu em Bragança Paulista. O Peixe voltou a ser derrotado no returno, dessa vez por 3 a 1, na Vila Belmiro. Eduardo Sasha (2x) e Eric Ramires anotaram para os donos da casa, enquanto Léo Ortiz, contra, descontou para os visitantes.