Santos perde do Bragantino com dois a mais, e Palmeiras pode garantir liderança geral do Paulista

O Santos perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite deste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe jogou com dois atleta a mais ao longo do segundo tempo, mas mesmo assim saiu derrotado no Estádio Nabi Abi Chedid, com gol de Eduardo Sasha. Com o revés da equipe de Fábio Carille, o Palmeiras, caso vença o São Paulo na rodada, pode garantir a liderança geral do Paulistão.

O Santos segue na primeira posição do grupo A, mas estacionou nos 22 pontos. O Red Bull Bragantino, por sua vez, lidera a chave C, com 21 unidades. Ambas as equipes já estão classificadas para as quartas de final, e jogam apenas para conseguir uma colocação melhor na classificação geral. Neste momento, o Verdão lidera a tabela geral, com 24 pontos.

O próximo jogo do Santos será contra a Inter de Limeira, no domingo (10), pela última rodada da fase de grupos do Estadual. Já o Massa Bruta encara o Guarani, no mesmo dia e horário. Antes, a equipe comandada por Pedro Caixinha enfrenta o Botafogo, na quarta-feira, pela ida da terceira fase da Copa Libertadores.